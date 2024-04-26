Летающий автомобиль AirCar совершил первый полет с пассажиром

AirCar / © KleinVision AirCar — первый в мире автомобиль, получивший сертификат летной годности. Он способен совершать полет со скоростью 300 километров в час, дальностью до 1000 километров и имеет запас хода по земле более 500 километров.
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