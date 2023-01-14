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Небензя: у Киева сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя

Небензя: у Киева сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя

У киевской стороны сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей военной помощи Североатлантического альянса она сможет одолеть Российскую Федерацию на поле боя.

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