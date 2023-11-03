Будь заметнее в темноте

Как сообщили в УВД Бобруйского горисполкома, за девять месяцев 2023 года на территории Бобруйска было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходов и велосипедистов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии