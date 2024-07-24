Губерниев назвал "Спартак" посмешищем для всей футбольной России

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично похвалил московский "Спартак" после того, как клуб принял решение отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии