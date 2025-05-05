В Венгрии отметили, что ущерб от приема Украины в Евросоюз будет больше, чем от конфликта

За последние три года страна потеряла порядка 20 миллиардов евро Ущерб, нанесенный экономике Венгрии конфликтом на Украине, – мелочь в сравнении с тем ущербом, который вызовет поспешное вступление этой страны в Евросоюз.
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