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Регионы России

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Европейские страны исчерпали возможности санкционного давления на Россию

Европейские страны исчерпали возможности санкционного давления на Россию

Европейские страны исчерпали арсенал доступных мер для «решительного и ощутимого» дипломатического и санкционного давления на Россию, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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