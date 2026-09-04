Cуд в Норвегии намеренно не уведомил РФ об аресте судна "Профессор Молчанов"

Cуд в Норвегии намеренно не уведомил российскую сторону о планируемом аресте судна «Профессор Молчанов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Калужской облас...
- Офтальмолог Казан...
- Журналист Бабицки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым