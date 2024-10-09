На Чукотке ввели в эксплуатацию участок автодороги «Колыма — Анадырь»

230,9 км автомобильной дороги «Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь» введено в эксплуатацию в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», 9 октября сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского АО.
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