Подростка в Забайкалье обвиняют в поджоге леса

В Забайкалье шестнадцатилетнего подростка обвиняют в поджоге. По версии следствия, мальчик 9 мая из-за неосторожного обращения с огнем вызвал лесной пожар на 25 гектарах у села Александровский Завод, который не могут потушить три дня.
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