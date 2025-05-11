Подростка в Забайкалье обвиняют в поджоге леса

В Забайкалье шестнадцатилетнего подростка обвиняют в поджоге. По версии следствия, мальчик 9 мая из-за неосторожного обращения с огнем вызвал лесной пожар на 25 гектарах у села Александровский Завод, который не могут потушить три дня.