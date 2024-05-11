Яна Поплавская призвала журналистов поставить ультиматум шефам НТВ из-за Киркорова, Реввы и плохого шоу

Размышляя о телевидении, актриса Яна Поплавская задала подписчикам вопрос - нравится ли им то, что они видят, сидя у экранов? Она отметила, что уважительно относится к журналистам, но ультиматум шефам НТВ последним всё же поставить стоит.
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