Связь между пропуском завтрака и риском деменции у пожилых людей

Японские исследователи проанализировали данные более 283 тысяч пожилых людей старше 72 лет, чтобы выяснить, влияет ли режим питания на развитие деменции.
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