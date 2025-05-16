Журова пояснила, почему Фетисов выступил против трансляций ЧМ по хоккею

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии aif.ru заявила, что инициатива Вячеслава Фетисова касалась не полного запрета трансляций чемпионата мира по хоккею, а недопустимости их показа по крупным телеканалам.