Журова пояснила, почему Фетисов выступил против трансляций ЧМ по хоккею

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии aif.ru заявила, что инициатива Вячеслава Фетисова касалась не полного запрета трансляций чемпионата мира по хоккею, а недопустимости их показа по крупным телеканалам.
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