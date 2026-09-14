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ВТБ попал под новые санкции США по иранскому направлению

ВТБ попал под новые санкции США по иранскому направлению

Секторальные ограничения США в отношении российского банка начали вводиться еще в 2014 году.Министерство финансов США расширило санкционные ограничения в отношении российского банка ВТБ, включив его в перечень рестрикций, связанных с Ираном, информирует ТАСС.

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