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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ВАР посчитал, что Холанд не был в офсайде, а Энцо не касался мяча при взятии ворот «МЮ», и велел Оливеру засчитать гол, следует из расшифровки переговоров между судьями

Sky Sports опубликовал расшифровку переговоров между судьями после гола форварда « Манчестер Сити » Эрлинга Холанда в матче 4-го тура АПЛ с « Манчестер Юнайтед » (1:0).

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