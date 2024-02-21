Эндокринолог Фатеева: затруднения при глотании могут возникать из-за рака щитовидной железы

Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала о симптомах рака щитовидной железы. Эндокринолог Фатеева отметила в комментарии , что рак щитовидной железы после своего возникновения может долго оставаться бессимптомным.
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