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Эндокринолог Фатеева: затруднения при глотании могут возникать из-за рака щитовидной железы

Эндокринолог Фатеева: затруднения при глотании могут возникать из-за рака щитовидной железы

Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала о симптомах рака щитовидной железы. Эндокринолог Фатеева отметила в комментарии , что рак щитовидной железы после своего возникновения может долго оставаться бессимптомным.

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