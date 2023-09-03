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"Грешно измываться над сумасшедшими": Поплавская дала подсказку по "провокаторам" Ахеджаковой

"Грешно измываться над сумасшедшими": Поплавская дала подсказку по "провокаторам" Ахеджаковой

Актриса Яна Поплавская по-своему отреагировала на новость о проверке выходки актрисы Лии Ахеджаковой с украинским флагом на сцене Бремена на предмет дискредитации ВС России.

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Комментарии
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Vasiliy
Молодец Поплавская, лучше и не скажешь!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Неправа  Яна. Ах-ова  не страдает слабоумием,  она делает всё осмысленно. Нельзя  прощать сволочь русофобскую.
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1 час.

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