Овечкин ударил по лицу канадского хоккеиста и получил штраф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Это произошло во время игры с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил «Чемпионат».