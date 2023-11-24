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Овечкин ударил по лицу канадского хоккеиста и получил штраф

Овечкин ударил по лицу канадского хоккеиста и получил штраф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Это произошло во время игры с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил «Чемпионат».

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