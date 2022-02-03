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Президент США Байден и глава Франции Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Байден и глава Франции Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщил Белый дом.

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