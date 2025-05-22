Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Очень радостно читать об этом. Надо дать возможность нашим детям реализовать себя в разумном и вечном, тем самым прин...Минкультуры Росси...
  • Vladimir Soukhatchev
    Эта новость настолько бессмысленна насколько и безумна при "управлении" этим министерством известной матершиннице Оль...Стажерская програ...
  • yumashev
    Раньше было воспитывающее отечественное детское кино. "Тимур и его команда", "Кортик", Друзья-товарищи", "Королевство...Шахназаров считае...

Фестиваль классической музыки «Симфониада» пройдет в Кургане в августе

Фестиваль классической музыки «Симфониада» пройдет в Кургане в августе

В августе в Кургане пройдет фестиваль классической музыки «Симфониада». На концертах смотра выступят три оркестра – оренбургский, омский и курганский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Курганской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх