Фестиваль классической музыки «Симфониада» пройдет в Кургане в августе

В августе в Кургане пройдет фестиваль классической музыки «Симфониада». На концертах смотра выступят три оркестра – оренбургский, омский и курганский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Курганской области.
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