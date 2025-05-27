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Госдума в июне рассмотрит законопроект о возврате иностранных брендов в РФ

Госдума в июне рассмотрит законопроект о возврате иностранных брендов в РФ

Иностранные компании смогут вернуть активы при согласии нового владельца и ведомств, но отказ возможен, если компания зарегистрирована в недружественной стране, цена ниже рыночной или прошло более двух лет с момента сделки.

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