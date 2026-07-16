Георгий Зотов Заводы в экс-республиках Советского Союза — в руинах, санатории разрушены, богатые города стали нищими.
Зря убили людей и потратили деньги. Зачем уничтожили самое лучшее в СССР. (Фотоальбом)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХЛ
Халиуллина Лена
Что вы ? Что вы? Всё союзные республики кормили Москву,вернее РСФСР( Российскую Советскую Федеративную Республику).Только вот жители этой огромной республики не видели этой кормёжки.Дороги были так себе,на селе нищета.Сельские клубы, школы ,медпункты в убогом виде или закрывались ввиду оттока населения. После развала СССР в 90 годы народ получился, конечно,но с двухтысячных начался подъем благосостояния народа РФ.Правда подъём был не у лодырей и тунеядцев,а у тружеников. Как - то так. Поди теперь разберись кто кого кормил.
Ответить
1 м.
Вадим Кузнецов
Что значит зря? Уничтожить промышленный потенциал вероятного конкурента, выхолостить его трудовые ресурсы, по возможности стравить с максимальным количеством соседей, создать долгоиграющий локальный источник напряжения. Как идеал - затем "помочь страждущим", милостиво согласившись сделать территорию своей колонией. Лепота!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии