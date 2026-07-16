Зря убили людей и потратили деньги. Зачем уничтожили самое лучшее в СССР. (Фотоальбом)

ХЛ

Халиуллина Лена

Что вы ? Что вы? Всё союзные республики кормили Москву,вернее РСФСР( Российскую Советскую Федеративную Республику).Только вот жители этой огромной республики не видели этой кормёжки.Дороги были так себе,на селе нищета.Сельские клубы, школы ,медпункты в убогом виде или закрывались ввиду оттока населения. После развала СССР в 90 годы народ получился, конечно,но с двухтысячных начался подъем благосостояния народа РФ.Правда подъём был не у лодырей и тунеядцев,а у тружеников. Как - то так. Поди теперь разберись кто кого кормил.