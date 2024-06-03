Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    ВОт интересно стало. Получается "Вы нам дайте всё, чтобы мы не парились - вот только тогда рожать будем". Так? А как ...«Детей не рожали,...
  • Анна Зареченская
    Опять депутатишко Матвейчев из Е.Р. грозит апокалипсом русскому народу без любимых ему мигрантов. В Е.Р. депутаты  вс...«Детей не рожали,...
  • Андрей Shadow
    мля все эти лядские депутатишки, титовы всякие и иные улюданы задолбали со своими мигрантами, 90% мигрантов уй знает,...«Детей не рожали,...

Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Нынешний звездопад, о котором поется в ролике ниже, вполне мог бы быть третьей, а может быть и первой по степени ранжирования проблемой нашей армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
« прошерстить всех казнокрадов»- деньги найдутся немалые на обеспечение армии.
Ответить
19 час.
Владимир
Тусклые звезды 02.06.2024 г. Звезды с погон, скинули враз Новый министр, президента указ. Кто-то на &quot;кичу&quot;, кто-то в отставку, Кто получил &quot;и.о.&quot; приставку. Слухи кругом, шепчет народ..., этот указ в чей &quot;огород?&quot; Все либералы в норах и схроне, где и к кому , быть им в поклоне.. Кто-то &quot;ботинки&quot;, меняет в разбеге, кто замышляет о новом побеге. Турки, Израиль, Грузины, Казахи, руки, раскинули в великом размахе. Цены повысили(арендную плату), &quot;слаще&quot;, чтоб было бегущему &quot;брату&quot;. Новые люди, движение есть, Бог пусть дарует им правду и честь! Жизнь не прогулка, соблазны, посулы, вон караван, навьючены муллы. Сладкие речи, подарки &quot;друзей&quot;, тосты и здравницы, ещё, &quot;брат&quot; налей. Быть у ручья и не напиться!? Влагой студеной не насладится!? Кто же откажется? Всего лишь глоток, Вот и увяз во мзде коготок. Сладкая жизнь, &quot;коготок-локоток&quot;..., тянет в бесчестие мздоимства поток. Тусклые звезды слетели с погон, пусть будет это только лишь фон... ****
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх