Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Владимир

Тусклые звезды 02.06.2024 г. Звезды с погон, скинули враз Новый министр, президента указ. Кто-то на "кичу", кто-то в отставку, Кто получил "и.о." приставку. Слухи кругом, шепчет народ..., этот указ в чей "огород?" Все либералы в норах и схроне, где и к кому , быть им в поклоне.. Кто-то "ботинки", меняет в разбеге, кто замышляет о новом побеге. Турки, Израиль, Грузины, Казахи, руки, раскинули в великом размахе. Цены повысили(арендную плату), "слаще", чтоб было бегущему "брату". Новые люди, движение есть, Бог пусть дарует им правду и честь! Жизнь не прогулка, соблазны, посулы, вон караван, навьючены муллы. Сладкие речи, подарки "друзей", тосты и здравницы, ещё, "брат" налей. Быть у ручья и не напиться!? Влагой студеной не насладится!? Кто же откажется? Всего лишь глоток, Вот и увяз во мзде коготок. Сладкая жизнь, "коготок-локоток"..., тянет в бесчестие мздоимства поток. Тусклые звезды слетели с погон, пусть будет это только лишь фон... ****