«Это я уничтожил Северные потоки»: Трамп пытается опровергнуть дружбу с Россией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу критики, исходящей от тех, кто называет его «другом России», напомнив, что именно он остановил проект газопровода «Северный поток – 2».
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