Как завоевать доверие в тяжелом B2B: от безликих спецификаций к живому диалогу с рынком

Каждый раз, открывая очередной каталог промышленного оборудования или изучая толстую папку с технической документацией, я ловлю себя на мысли: за всей этой инженерной мощью и выверенными характеристиками почти не видно человека.
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