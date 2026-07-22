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Вот история

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Как завоевать доверие в тяжелом B2B: от безликих спецификаций к живому диалогу с рынком

Как завоевать доверие в тяжелом B2B: от безликих спецификаций к живому диалогу с рынком

Каждый раз, открывая очередной каталог промышленного оборудования или изучая толстую папку с технической документацией, я ловлю себя на мысли: за всей этой инженерной мощью и выверенными характеристиками почти не видно человека.

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