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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шоу Плющенко в сентябре пройдет в Алматы и Астане, в декабре – в Минске, в январе – в Баку

20 сентября в Алматы пройдет спектакль «Сказки Евгения Плющенко, 21 сентября – в Астане. Роли исполнят Александра Трусова, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Алена Косторная и Георгий Куница, а также другие фигуристы.

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