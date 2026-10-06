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Де ла Фуэнте в восторге от характера Испании после волевой победы над Хорватией: «Они никогда не опускают руки»

Де ла Фуэнте в восторге от характера Испании после волевой победы над Хорватией: «Они никогда не опускают руки»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в матче 4-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1).

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