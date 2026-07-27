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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кин об уходе Мальдини и Леонардо из FIGC: «Это по-детски, нельзя уходить только потому, что не получили желаемого тренера. Лидеры не устраивают истерик, когда что-то пошло не так»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал Паоло Мальдини и Леонардо за решение покинуть Федерацию футбола Италии (FIGC).

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