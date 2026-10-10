Актер Павел Табаков впервые женился

Российский актер Павел Табаков впервые вступил в брак. О свадьбе с 37-летней Ксенией Ермоленко артист рассказал в социальных сетях, опубликовав фотографии и видеозаписи с торжества.
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