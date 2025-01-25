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СССР-Россия

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Запашный обвинил Никулина и объяснил, «почему молчат цирковые звёзды»

Запашный обвинил Никулина и объяснил, «почему молчат цирковые звёзды»

  Очередной скандал накрыл Максима Никулина – того самого, да-да, директора Цирка на Цветном бульваре, и сына легендарного Юрия Никулина.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
У нас родители за взрослых детишек ответственности не несут! Гнать поганой метлой этого максимку в монако. Цирк на Цветном не собственность этого недоНикулина, и без европейской подстилки обойдется.
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19 час.
Леонид Никулин
жаль...не выдержал максим быть Никулиным-скурвился..
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18 час.
Nik Nik
Один цирковой поздравил другого циркового и Запащный на время перестав мучать зверушек решил возмутиться таким подлым поведением. Не даёт бедолаге спокойствия кресло директорское.
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14 час.

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