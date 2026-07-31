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РИА Новый день

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Екатеринбург отмечает 303-летие в новом формате. Дайджест праздничных площадок

Екатеринбург отмечает 303-летие в новом формате. Дайджест праздничных площадок

1 августа Екатеринбург досрочно отметит свой 303-й день рождения. Власти перенесли дату празднования Дня города на две недели раньше, но капризная уральская погода все равно внесла свои коррективы – завтра ожидаются сильные дожди.

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