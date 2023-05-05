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Роспотребнадзор перечислил заболевания, при которых нельзя есть цитрусовые

Роспотребнадзор перечислил заболевания, при которых нельзя есть цитрусовые

Существует несколько заболеваний, при которых стоит отказаться от употребления цитрусовых, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

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