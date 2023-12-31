Colonel Cassad Непальские братушкиПремьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что не намерен препятствовать непальцам, которые пожелали вступить в российскую армию в качестве добровольных "контрактников", - пишет Intel Drop.
Непальские братушки
Комментарии
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Алексей Павлов
Всем миром за Россию!!!
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9 час.
Александр Конкин
При СССР, было расхожее выражение УО... Казаков, лучших воинов (конницу), просрали, теперь хвалим гуркхов... Ну, ну...
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6 час.
Владимир Соловьев
Эти непальцы не просто настоящие наши друзья, они по сути, стали нашими братьями!
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4 мин.
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