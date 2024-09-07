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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак, Мусаев, Галактионов, Станкович, Николич, Личка претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле и августе

На награду номинированы 6 специалистов. Сергей Семак, «Зенит» (17 очков, 7 матчей, 1-е место); Мурад Мусаев, «Краснодар» (15 очков, 7 матчей, 2-е место); Михаил Галактионов, «Локомотив» (15 очков, 7 матчей, 3-е место); Деян Станкович, «Спартак» (14 очков, 7 матчей, 4-е место); Марко Николич, ЦСКА (13 очков, 7 матчей, 5-е место); Марцел Личка, «Динамо» (13 очков, 7 матчей, 6-е место).

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