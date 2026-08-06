Украинский экономист решил, что новый мировой кризис начнётся с Южной Кореи

Азия сейчас выглядит как пациент с температурой, которого пытаются лечить аспирином. Пока весь мир следил за инфляцией в США и ставкой ФРС, в Японии и Южной Корее накопились проблемы, которые могут аукнуться гораздо сильнее, чем кажется.
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