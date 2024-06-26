Пляж в Севастополе не был целью ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в Пентагоне

Николай Герасименко

Читаю новости от этого канала и такое ощущение, будто авторы оправдывают наших врагов и противников. По заявлению Пентагона в Севастополе метились не туда, типа русские сами виноваты со своим ПВО. В КНДР испытание ракеты по данным южнокорейцев провалилось, так как видите ли пролетела всего 250 км.