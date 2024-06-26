Согласно сообщениям Пентагона, пляж в Севастополе не был объектом ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пляж в Севастополе не был целью ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в Пентагоне
Комментарии
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Коська
"Согласно сообщениям Пентагона, пляж в Севастополе не был объектом ракетного удара Вооруженных сил Украины" - ЭТО ШО ПРИЗНАНИЕ В СОУЧАСТИИ????????????????????????????????
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15 час.
Николай Герасименко
У меня тоже такой вопрос возник!
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14 час.
Николай Герасименко
Читаю новости от этого канала и такое ощущение, будто авторы оправдывают наших врагов и противников. По заявлению Пентагона в Севастополе метились не туда, типа русские сами виноваты со своим ПВО. В КНДР испытание ракеты по данным южнокорейцев провалилось, так как видите ли пролетела всего 250 км.
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14 час.
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