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Пляж в Севастополе не был целью ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в Пентагоне

Пляж в Севастополе не был целью ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в Пентагоне

Согласно сообщениям Пентагона, пляж в Севастополе не был объектом ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Коська
&quot;Согласно сообщениям Пентагона, пляж в Севастополе не был объектом ракетного удара Вооруженных сил Украины&quot; - ЭТО ШО ПРИЗНАНИЕ В СОУЧАСТИИ????????????????????????????????
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15 час.
Николай Герасименко
У меня тоже такой вопрос возник!
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14 час.
Николай Герасименко
Читаю новости от этого канала и такое ощущение, будто авторы оправдывают наших врагов и противников. По заявлению Пентагона в Севастополе метились не туда, типа русские сами виноваты со своим ПВО. В КНДР испытание ракеты по данным южнокорейцев провалилось, так как видите ли пролетела всего 250 км.
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14 час.

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