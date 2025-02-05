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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Шимбә көнне Татарстан Милли китапханәсендә Россия фәне көнен билгеләп үтәчәкләр

ТР Милли китапханәсендә шимбә, 8 февральдә, Россия фәне көнен билгеләп үтәчәкләр. Шәһәр халкы фәнни-популяр лекцияләргә, ә чараның яшь кунаклары – кошлар турындагы хикәяләргә һәм интерактив уенга кушыла ала.

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