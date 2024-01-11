За прошедшие сутки сотрудники ДЧС Карагандинской области спасли 7 человек и эвакуировали 43

За прошедшие сутки подразделения ДЧС Карагандинской области выезжали по вызовам 12 раз. Было спасено 7 человек, в том числе двое детей, и эвакуировано с трасс 43, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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