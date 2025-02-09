Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на ЧМ-2025

Турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Изначально в мужской сборной шестым участником был заявлен Антонин Гигонна, но на ЧМ он, скорее всего, не выступит, так как находится дома с партнершей Энорой Латюльер, которая ожидает ребенка.