В Новодвинске откроется современный центр занятости населения

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» такие центры уже появились в Архангельске и КотласеБлагодаря федеральному проекту «Содействие занятости» такие центры уже появились в Архангельске и КотласеВесной начнётся модернизация в Лешуконском, Мезенском, Каргопольском и Устьянском кадровых центрах.