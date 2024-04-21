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Регион 29

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В Новодвинске откроется современный центр занятости населения

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» такие центры уже появились в Архангельске и КотласеБлагодаря федеральному проекту «Содействие занятости» такие центры уже появились в Архангельске и КотласеВесной начнётся модернизация в Лешуконском, Мезенском, Каргопольском и Устьянском кадровых центрах.

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