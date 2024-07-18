Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев рассказал о проблемах Гумбетовского района Дагестана

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев завершил свою региональную неделю в Гумбетовском районе Дагестана посещением села Новое Аргвани, где провел прием граждан с делегированными представителями из разных сел района.
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