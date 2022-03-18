Владимир Мелихов: «В России начался 2-й цивилизационный сдвиг за последние сто лет»

Известный российский общественный деятель, бизнесмен, меценат, исследователь казачьей культуры Владимир Мелихов проанализировал в своей публикации современную ситуацию в России и сделал вывод: то, что происходит в нашей стране сейчас является ни чем иным, как новым, вторым по счету за последнее столетие цивилизационным сдвигом: На фоне происходящих кровавых и трагических событий в Украине, в то время когда бόльшая часть российского общества активно или пассивно поддерживает или оправдывает так называемую «спецоперацию», другая, меньшая его часть, обреченно восклицает «Россия, ты сошла с ума!», и тут же проецирует последствия ныне происходящего на предполагаемые сценарии нашего будущего – то периода совка 80-х, то разрухи 90-х.