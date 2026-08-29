Эксплойт токена CCC в сети BNB на $117 тыс. через сжигание LP-токенов

Эксплойт смарт-контракта токена CCC в блокчейне BNB Smart Chain (BSC) привёл к потере примерно $117 тыс.
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