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Эксплойт токена CCC в сети BNB на $117 тыс. через сжигание LP-токенов

Эксплойт токена CCC в сети BNB на $117 тыс. через сжигание LP-токенов

Эксплойт смарт-контракта токена CCC в блокчейне BNB Smart Chain (BSC) привёл к потере примерно $117 тыс.

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