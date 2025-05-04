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Аргументы недели

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Путин заявил, что постоянно думает о преемнике

Путин заявил, что постоянно думает о преемнике

Президент РФ Владимир Путин отметил, что постоянно думает о преемнике, но в конечном итоге выбор будет за гражданами страны.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
одного (медведева) он уже надумал... следующий думаю будет такого же плана. президентство у нас как трон, ПЕРЕДАЁТСЯ одним правителем другому но волшебным образом &quot;подтверждается&quot; выборами.
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11 час.
М
Михаил
А  вот  так  &quot;однозначно  обобщать&quot;  и  не  стоит,  Валерий! Надо  бы...  -  Даже  и  на  своих  собственных  ошибках  учиться!  Надеюсь,  ещё  никто  и  не  позабыл,  как  ВСЯ  ВЛАСТЬ  Советского  Союза  была  ГЛУПО  передана  одному  Лысому  Прокаженному  Пи@@@ру?
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Кокетничает ВВ...
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10 час.
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