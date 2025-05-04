Президент РФ Владимир Путин отметил, что постоянно думает о преемнике, но в конечном итоге выбор будет за гражданами страны.
Путин заявил, что постоянно думает о преемнике
Комментарии
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Валерий Шаронов
одного (медведева) он уже надумал... следующий думаю будет такого же плана. президентство у нас как трон, ПЕРЕДАЁТСЯ одним правителем другому но волшебным образом "подтверждается" выборами.
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11 час.
М
Михаил
А вот так "однозначно обобщать" и не стоит, Валерий! Надо бы... - Даже и на своих собственных ошибках учиться! Надеюсь, ещё никто и не позабыл, как ВСЯ ВЛАСТЬ Советского Союза была ГЛУПО передана одному Лысому Прокаженному Пи@@@ру?
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Кокетничает ВВ...
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10 час.
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