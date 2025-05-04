Путин заявил, что постоянно думает о преемнике

одного (медведева) он уже надумал... следующий думаю будет такого же плана. президентство у нас как трон, ПЕРЕДАЁТСЯ одним правителем другому но волшебным образом "подтверждается" выборами.

М

Михаил

А вот так "однозначно обобщать" и не стоит, Валерий! Надо бы... - Даже и на своих собственных ошибках учиться! Надеюсь, ещё никто и не позабыл, как ВСЯ ВЛАСТЬ Советского Союза была ГЛУПО передана одному Лысому Прокаженному Пи@@@ру?