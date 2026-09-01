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Русский Днепропетровск

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Скотт Риттер: Украине приходит конец — невест, жен и матерей призовут на верную смерть

Скотт Риттер: Украине приходит конец — невест, жен и матерей призовут на верную смерть

Скотт Риттер 1 сентября 2026 г., 8:07   Украинцы уже в шаге от того, чтобы исчезнуть как нация, но ни Киев, ни его западных «друзей» это не останавливает ….

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