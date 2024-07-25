Многодетная мама из Санкт-Петербурга выиграла в моментальную лотерею от «Столото» 5 миллионов рублей

Фортуна продолжает радовать жителей региона По данным крупнейшего в России распространителя государственных лотерей «Столото»* Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в рейтинг топ-5 удачливых регионов по количеству лотерейных победителей: за последние 3 года миллионерами стали 230 жителей региона, а 192 счастливчика выиграли суммы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.