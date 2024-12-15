ВА

Владимир Акулов

"... подчеркивают огромные потери Киева в человеческом потенциале. За время боевых действий население Украины сократилось на миллионы человек,..В этом и цель Зели...США скупили всю Украину... А украинцы , их черноземы США не нужны ...