Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Акулов
    "... подчеркивают огромные потери Киева в человеческом потенциале. За время боевых действий население Украины сократи...В Польше спросили...
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В Польше спросили Зеленского о его цели в конфликте

В Польше спросили Зеленского о его цели в конфликте

Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, он утрачивает доверие украинцев, не понимающих, ради чего гибнут сотни тысяч их соотечественников.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
&quot;... подчеркивают огромные потери Киева в человеческом потенциале. За время боевых действий население Украины сократилось на миллионы человек,..В  этом  и  цель  Зели...США  скупили  всю  Украину... А  украинцы ,  их  черноземы   США  не  нужны ...
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