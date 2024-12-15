Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, он утрачивает доверие украинцев, не понимающих, ради чего гибнут сотни тысяч их соотечественников.
В Польше спросили Зеленского о его цели в конфликте
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
"... подчеркивают огромные потери Киева в человеческом потенциале. За время боевых действий население Украины сократилось на миллионы человек,..В этом и цель Зели...США скупили всю Украину... А украинцы , их черноземы США не нужны ...
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