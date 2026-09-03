На участие в форуме «Российский Север» в ЯНАО поступило более 1,5 тысячи заявок

Более 1,5 тысячи заявок уже поступило на участие в форуме «Российский Север», который пройдет с 17 по 20 ноября в Салехарде.
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