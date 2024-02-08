В РФ смогли справиться с упаковкой для продукции

В стране нашли выход, чтобы обеспечить пищевую продукцию средствами упаковки по стандартам. Как сообщает РБК, санкции ударили по компонентам пищевой индустрии, которая в какой-то момент ощутила на себе кризис упаковки.
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