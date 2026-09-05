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Слуцкий прокомментировал временную остановку нанесения ударов по Киеву

Слуцкий прокомментировал временную остановку нанесения ударов по Киеву

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал указание российского лидера Владимира Путина о приостановке нанесения ударов по Киеву на трое суток.

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