Слуцкий прокомментировал временную остановку нанесения ударов по Киеву

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал указание российского лидера Владимира Путина о приостановке нанесения ударов по Киеву на трое суток.
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уже не смешно с этими остановками,надоели.