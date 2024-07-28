Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 28 июля 2024 года: Евросоюзу, по мнению Орбана, придется заплатить за украинскую авантюру, а цитировать Зеленского на Украине оказалось запрещено

Цитировать и изображать президента Украины стало опасно. REUTERS УКРАИНА НЕ СТАНЕТ ЧЛЕНОМ НИ ТАМ, НИ СЯМ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Румынии заявил, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у Европы на это нет денег.