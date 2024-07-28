Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Спасибо, Валентина, за тёплый отзыв. 👍👍👍Потомок император...
  • Eduard
    Всю Украинубрать надо,чтобы никакие НАТО там не были!Бойцы прорвали об...
  • Eduard
    Молодцы!Жаль что сам не могу тамбыть!Бойцы прорвали об...

Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 28 июля 2024 года: Евросоюзу, по мнению Орбана, придется заплатить за украинскую авантюру, а цитировать Зеленского на Украине оказалось запрещено

Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 28 июля 2024 года: Евросоюзу, по мнению Орбана, придется заплатить за украинскую авантюру, а цитировать Зеленского на Украине оказалось запрещено

Цитировать и изображать президента Украины стало опасно. REUTERS УКРАИНА НЕ СТАНЕТ ЧЛЕНОМ НИ ТАМ, НИ СЯМ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Румынии заявил, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у Европы на это нет денег.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если не утилизировать наркомана зе-лю, то он может уничтожить нашего президента. 😱🗡️👈🤠
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16 час.

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